Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-de-Luz : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Jean-de-Luz, le taux de participation constitue indéniablement un critère important de ces élections législatives. La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Jean-de-Luz s'élevait à 71,7%. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,31% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 77,34% au premier tour, c'est-à-dire 8 909 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,12% au premier tour et 52,06% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz ? L'inflation dans le pays pourrait entre autres inciter les citoyens de Saint-Jean-de-Luz à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Jean-de-Luz : tour d'horizon démographique

Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Jean-de-Luz se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 14 601 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 2 055 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 029 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 11,92% des résidents sont des enfants, et 39,02% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Les 602 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 893 € par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,61%, révélant une situation économique instable. À Saint-Jean-de-Luz, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.