Résultat des législatives 2024 à Larressore (64480) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Un électorat de gauche estimé entre 29,64% et 30% à Larressore pour ces législatives La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment séduits par le Front populaire ? La question se pose avec plus de force encore pour ce second tour. Une première réponse : l'ensemble a récolté 28,06% des voix au niveau du pays dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le matelas semble important : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Larressore, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 29,64% des votes dans la commune. Un score qui s'est envolé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (10 points de plus). On découvrira ce soir si la gauche a égalé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 39,61% à l'époque.

20:58 - Larressore fait partie des rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain ces 2 dernières années A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera très instructif. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Larressore semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

20:29 - Quel verdict final pour le bloc présidentiel ce dimanche à Larressore ? Reste à ce stade à déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. A l'époque dans la commune de Larressore, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, le score était de 33,53% pour Vincent Bru (Ensemble !), Larressore votant déjà pour la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Larressore choisira d'ailleurs Vincent Bru au second tour, finalement à la première place localement avec 60,39%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,61%.

20:05 - Quel équilibre dans les urnes au 2e tour des législatives à Larressore ? Selon les études des instituts de sondages établies sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait s'assurer pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient conserver entre 95 et 125 députés. Il faudra cependant prendre en compte les habitudes locales. Avec 29,64% des votes, Peio Dufau (Union de la gauche) a pris la pôle position à Larressore, le 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour de la législative. Victor Lastécouères (Union de l'extrême droite) obtenait 27,23%. De son côté, Christian Devèze (Ensemble ! - Majorité présidentielle) captait 27,15% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Peio Dufau glanant cette fois 29,42%, devant Christian Devèze avec 26,92% et Victor Lastécouères avec 25,29%.

19:21 - Et que dire des européennes à Larressore au niveau de la participation ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des scrutins électoraux passés ? Le 30 juin dernier, 71,62% des électeurs de Larressore ont participé au premier tour des législatives 2024, un chiffre supérieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 53,6% des inscrits sur les listes électorales de Larressore (64) s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 53,82% pour les élections européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle nationale, la participation aux européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Larressore, le score de la participation à l'occasion du second tour des législatives 2024 sera un élément fort Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Larressore ? Les résidents de Larressore ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 71,62%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 81,54% des électeurs dans la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,93% au second tour, c'est-à-dire 1 217 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,45% au premier tour et 50,06% au deuxième tour.

17:29 - Larressore : démographie et socio-économie impactent les législatives Dans la commune de Larressore, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 6,34% et une densité de population de 178 habitants/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 404 euros/an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 851 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,27%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (8,67%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Larressore mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,39% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.