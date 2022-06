Résultat de la législative à Amplepuis : en direct

12/06/22 11:28

Bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de ce premier volet des législatives 2022 à Amplepuis, jusqu'à la communication des résultats. On compte 11 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Les inscrits sur les listes électorales d'Amplepuis (Rhône) prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils seront invités à participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 28.9% des suffrages au premier tour à Amplepuis. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26.0% et 18.5% des voix. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en réunissant 53.2% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 46.9% des suffrages.