Résultat de la législative à Anzin : en direct

En direct

17:13 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Anzin ? Marine Le Pen avait glané la meilleure place à la dernière élection suprême à Anzin avec 40,11% des suffrages exprimés, au premier round. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 22,94%, devançant Emmanuel Macron à 16,34% et Fabien Roussel à 9,32%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront probablement bouleverser la donne lors des législatives dans la ville. Et pour rappel, les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Anzin ? À Anzin, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera immanquablement l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur les tarifs des matières premières sont en mesure de tempérer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens d'Anzin. Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 63,61% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 64,12% au premier tour, soit 5 508 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Anzin au premier tour des élections législatives 2022 ? Au cours des dernières élections, les 13 384 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, 65,95% des personnes habilitées à voter à Anzin avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 65,05% au dernier round. Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau national en 2017, le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012.