Résultat de la législative à Arbent : 2e tour en direct

19/06/22 19:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Arbent sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Arbent. En direct 17:48 - Le bloc LFI-PS-EELV si proche à Arbent La coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 19,93% des voix au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans les 2 bureaux de vote d'Arbent. Ce score est toutefois à comparer avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 26,55%, 3,2%, 1,34% et 1,41% le 10 avril. Ce sont donc 32,5% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Arbent. 15:30 - À Arbent, les candidats Divers droite bien placés Le 12 juin dernier lors du 1er round, les citoyens d'Arbent ont plébiscité les candidats Divers droite qui ont amassé 40,54% des bulletins de vote. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 19,93% des suffrages. Enfin, la candidature Les Républicains décroche 15,23% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. 13:30 - À Arbent, le chiffre clé de ces législatives reste la participation Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour le deuxième tour des élections législatives ? Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, sur les 2181 personnes en âge de voter à Arbent, 62,27% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 57,86% au deuxième tour. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au deuxième tour, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures pour ces législatives 2022 Si jamais vous doutez encore des impétrants finalistes de cette 2ème manche dans la circonscription d'Arbent, pas de stress. Les bureaux de vote seront vérouillés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à Arbent - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Arbent aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Damien Abad Divers droite Florence Pisani Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Arbent - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Arbent

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Arbent Damien Abad (Ballotage) Divers droite 33,38% 39,64% Florence Pisani (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,54% 19,93% Joëlle Nambotin Rassemblement National 19,72% 13,21% Julien Martinez Les Républicains 9,93% 15,23% Philippe Tournier-Billon Reconquête ! 5,75% 5,38% Stéphanie Paris Divers droite 2,58% 0,90% Celil Yilmaz Divers 1,95% 3,02% Grégory Fabris Droite souverainiste 1,21% 1,01% Sylvie Crozet Divers extrême gauche 1,15% 0,90% Jean-Michel Boulmé Divers gauche 0,78% 0,78% Participation au scrutin Circonscription Arbent Taux de participation 47,86% 40,33% Taux d'abstention 52,14% 59,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21% 1,97% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,22% Nombre de votants 37 074 913

Législatives 2022 à Arbent : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 26,6% des voix au premier tour à Arbent. L'ancien ministre du gouvernement Jospin avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23,7% et 22,0% des votes. Avec l'élimination de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 60,7% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 39,4% des votes. La nouvelle coalition de partis politiques de gauche obtiendra-t-elle la majorité des voix des électeurs de cette commune comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Arbent (01) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022.