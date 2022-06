Résultat de la législative à Arbonne : 2e tour en direct

La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 19,12% des suffrages au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans les 2 bureaux de vote d'Arbonne. Mais ce premier résultat est toutefois à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 15,03%, 6,06%, 1,45% et 1,45% en avril. Ce qui aboutissait à un potentiel de 23,99% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC dans la commune.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Arbonne ?

Avec 31,37% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Arbonne au soir du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Régionaliste la suivent grâce à dans l'ordre 19,12% et 15,49% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.