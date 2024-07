Résultat des législatives 2024 à Ahetze (64210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un vote de gauche évalué entre 26% et 28,67% à Ahetze pour ces législatives Le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024 a accumulé les votes des élections législatives, avec plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part atterri sur la première marche avec 28,67% des suffrages à Ahetze, où c'est Peio Dufau qui représentait la gauche. Un chiffre qui a vivement progressé de 11 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 42,74% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Ahetze fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé ces dernières années L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Ahetze semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ?

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc présidentiel il y a deux ans Revenir sur le dernier scrutin législatif semble aussi logique au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Au premier tour des législatives à l'époque, Ahetze, déjà couverte par la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, avait en revanche vu le binôme estampillé Divers centre s'imposer avec 22,25%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent aujourd'hui, sera distancé à 8,97%. Ahetze se tournera en revanche vers Vincent Bru (La République en Marche) au second tour, finalement à la première place localement avec 57,26%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,74%.

20:05 - Quel verdict pour le Front populaire aux législatives à Ahetze ? Avec 28,67% des bulletins de vote, Peio Dufau (Nouveau Front populaire) a pris les devants à Ahetze, dimanche 30 juin 2024 pour le 1er round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Christian Devèze (Majorité présidentielle) et Victor Lastécouères (Union de l'extrême droite) avec 27,91% et 23,3% des votants. C'est aussi Peio Dufau qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, avec cette fois 29,42%, devant Christian Devèze avec 26,92% et Victor Lastécouères avec 25,29%.

19:21 - Résultats des élections à Ahetze : quelles conclusions tirer des taux d'abstention ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est également nécessaire d'étudier les résultats des précédents scrutins électoraux. Comme expliqué dans le précédent post, la participation lors du premier tour des législatives à Ahetze a été de 74,83%, plus importante que celle des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, 1 652 électeurs d'Ahetze avaient en effet pris part au scrutin (soit 55,51%), à comparer avec un taux de participation de 50,35% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Ahetze, les chiffres de la participation à l'occasion du second tour seront un élément décisif Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Ahetze ? Le pourcentage de participation à Ahetze s'élevait à 74,83% pour le premier tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 665 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 80,96% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 78,14% au second tour, soit 1 301 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,11% au premier tour. Au deuxième tour, 47,66% des électeurs ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Ahetze : législatives et dynamiques démographiques Quelle influence les électeurs d'Ahetze exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 191 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,43%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (78,55%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 852 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,62%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,98%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,65%), témoigne d'une population instruite à Ahetze, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.