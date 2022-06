Résultat des législatives à Aups - Election 2022 (83630) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Aups

Le résultat des élections législatives 2022 à Aups est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Var

Le résultat de la législative à Aups est à présent officiel. Au sein de la 8ème circonscription du Var, les 1816 électeurs d'Aups ont opté pour la candidature Rassemblement National. Le niveau de la participation atteint 51% des électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de la 8ème circonscription du Var (923 votants). Le résultat final de l'élection législative au niveau de cette circonscription législative résultera du comportement de vote des électeurs des 64 autres communes qui la composent. Dans la ville, Philippe Schreck a réuni 26% des suffrages. Il devance Fabien Matras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Catherine Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent dans l'ordre 25% et 21% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Aups Philippe Schreck Rassemblement National 30,66% 25,52% Fabien Matras Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,51% 25,08% Catherine Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,79% 21,10% Vanessa Lucido Reconquête ! 9,23% 8,84% Guillaume Jublot Les Républicains 5,42% 4,20% Claudine Razeau Ecologistes 2,56% 2,43% Michel Rezk Divers 2,18% 5,97% Stéphane Simon Droite souverainiste 1,61% 1,55% Emmanuel Le Lostec Ecologistes 1,53% 1,55% Virginie Bourreau Ecologistes 1,08% 0,77% Marie-Claire Carbonnel Régionaliste 0,77% 1,44% Ludovic Martin Divers extrême gauche 0,67% 1,55% Participation au scrutin Circonscription Aups Taux de participation 47,08% 50,83% Taux d'abstention 52,92% 49,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 1,41% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,54% Nombre de votants 51 392 923

Législatives 2022 à Aups : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 28% des voix au premier tour à Aups, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 22% et 19% des suffrages. Le choix des habitants d'Aups était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (56% des voix), abandonnant par conséquent 44% des voix à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Aups (83) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022.