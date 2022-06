En direct

18:56 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Avallon ? Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Avallon, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le candidat de gauche avait cumulé 20,72% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,46% et 1,93% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 26,11% à Avallon pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Avallon ? Les mouvements nationaux des dernières semaines s'appliqueront sans doute sur les législatives à Avallon au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Or la dernière présidentielle, à Avallon cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 26,68% des suffrages. A la suite, remontait Marine Le Pen à 26,68%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,72% et Éric Zemmour à 6,63%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Avallon demeure l'abstention À Avallon, le taux de participation sera l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 33,0% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 31,7% au premier tour. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie pourrait dépouiller les urnes de leurs citoyens à Avallon.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Avallon ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Au cours des dernières années, les 6 734 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des législatives, 48,29% des personnes en âge de participer à une élection à Avallon avaient participé à l'élection au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 46,72% au deuxième tour.