Résultat de la législative à Bâgé-Dommartin : 2e tour en direct

17:45 - La coalition Mélenchon avait terminé troisième à Bâgé-Dommartin il y a une semaine Les inscrits de Bâgé-Dommartin avaient offert 16,4% de leurs votes à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour le premier tour de la législative. Mais ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 13,98%, 3,37%, 2,09% et 1,96% le 10 avril. Ce qui donnait un point de départ théorique de 21,4% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Bâgé-Dommartin.

15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des élections à Bâgé-Dommartin ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Bâgé-Dommartin. Avec 27,48% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Bâgé-Dommartin le 12 juin dernier à l'occasion du premier round des élections législatives. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 17,86% des voix. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 16,4% des suffrages.

13:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives à Bâgé-Dommartin Au cours des derniers scrutins, les 4185 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 59,63% des votants de Bâgé-Dommartin au premier tour, contre une abstention de 51,9% pour le deuxième round. Plus de la moitié des Français ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au second round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures.