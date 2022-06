Résultat de la législative à Bâgé-Dommartin : en direct

En direct

17:19 - À Bâgé-Dommartin, des sondages aussi valables qu'en France ? À Bâgé-Dommartin, Marine Le Pen glanait la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 30,26% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 28,69%. Arrivaient ensuite, avec 13,98%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,58%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de un peu moins de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et le leader de LFI à 21,95%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines modifieront certainement ce paysage lors des législatives à Bâgé-Dommartin au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Bâgé-Dommartin À Bâgé-Dommartin, l'un des critères forts du scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute le taux d'abstention. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les prix de l'essence et du gaz seraient susceptibles de pousser les électeurs de Bâgé-Dommartin à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,0% au niveau de la localité, à comparer avec un taux de participation de 79,57% au premier tour, c'est-à-dire 2 418 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Bâgé-Dommartin, le score de la participation lors des élections législatives 2022 sera un élément déterminant Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au cours des scrutins antérieurs, les 4 185 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des législatives de 2017, sur les 2 289 inscrits sur les listes électorales à Bâgé-Dommartin, 59,63% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec une abstention de 51,9% pour le second tour.