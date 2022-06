Résultat de la législative à Balazé : 2e tour en direct

19/06/22 18:42

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Balazé sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Balazé. En direct 18:42 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée sur la 3e marche à Balazé il y a une semaine Le niveau des électeurs de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon sera un des enjeux de ces élections législatives à l'échelle nationale. Cet électorat représentait 18,64% des suffrages à Balazé il y a 7 jours. Ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 15,2%, 5,04%, 1,57% et 1,89% en avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 23,7% à Balazé pour ces légilsatives. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place au premier tour Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Il faudra néanmoins tenir compte des habitudes de chaque territoire, comme à Balazé. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 34,2% des votes au soir du 1er tour des législatives dimanche 12 juin. La candidature Les Républicains reçoit 21,23% des votes. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 18,64% des voix. 13:30 - À Balazé, la grande inconnue de ces législatives 2022 reste l'abstention Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux de participation qui est trop bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : la participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au second tour et 55,4% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin. Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Lors des législatives de 2017, 1768 personnes en capacité de voter à Balazé avaient participé à l'élection au premier tour (soit 53,39%). Le taux de participation était de 48,08% pour le deuxième round. 10:30 - Le député de Balazé sera élu ce soir Pour ce 2e épisode des législatives à Balazé, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Seuls les candidats qualifiés il y a une semaine s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultats des législatives 2022 à Balazé - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Balazé aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Gilles Renault Nouvelle union populaire écologique et sociale Christine Le Nabour-Cloarec Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Balazé - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Balazé

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Balazé Christine Le Nabour-Cloarec (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,43% 34,20% Gilles Renault (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,05% 18,64% Jonathan Houillot Les Républicains 16,79% 21,23% Françoise Gilois Rassemblement National 13,42% 15,31% Marie de Blic Reconquête ! 2,72% 2,35% Michel Austerlitz Divers gauche 2,34% 2,59% Marion Stubert Ecologistes 1,38% 1,36% Denis Beaurain Droite souverainiste 1,34% 2,22% Christelle Jarny Divers extrême gauche 0,79% 1,36% Pamela Deline Divers 0,76% 0,74% Participation au scrutin Circonscription Balazé Taux de participation 50,49% 48,44% Taux d'abstention 49,51% 51,56% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,91% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 1,55% Nombre de votants 55 398 839

Le résultat de la législative 2022 à Balazé est désormais officiel. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 1732 citoyens de la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine et habitant à Balazé. Le niveau de la participation s'établit à 48% des habitants habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription, ce qui représente 839 votants. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Balazé. Les habitants de 70 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Christine Le Nabour-Cloarec a engrangé 34% des voix dans la ville. Jonathan Houillot (Les Républicains) et Gilles Renault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent 21% et 19% des suffrages.

Législatives 2022 à Balazé : les enjeux

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 38,58% des suffrages au premier tour à Balazé, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ex-député européen avaient obtenu 20,08% et 15,20% des suffrages. Le choix des habitants de Balazé était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (66,91% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 33,09% des votes. Les citoyens de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Balazé (35) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains.