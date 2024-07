Résultat des législatives 2024 à Saint-Didier (35220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Didier, que vont choisir les électeurs de gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par les forces LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a glané 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Didier, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,77% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 24,32% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par le RN à Saint-Didier Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur au niveau local pour cette législative. Alors que sur la France entière, les scores du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà avancé de 17 points ici entre 2022 et 2024. Quel que soit le résultat, une étape de plus sera certainement effacée ce dimanche soir.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble il y a deux ans Analyser les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 semble aussi logique au moment du rendez-vous politique de ce 7 juillet. Les élections législatives il y a deux ans à Saint-Didier donneront aussi l'avantage, au premier tour, aux candidats La République en Marche qui s'élèveront à 38,52% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Au deuxième round,c'est encore Christine Le Nabour-Cloarec qui va cumuler le plus de suffrages, avec 58,22% sur l'unique circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,78%.

20:05 - Que peuvent montrer les résultats de dimanche dernier pour Saint-Didier ? Grâce à 42,62% des suffrages, Christine Le Nabour (Ensemble pour la République) a pris la pôle position à Saint-Didier, dimanche 30 juin lors du premier round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Françoise Gilois (Rassemblement National) et Gilles Renault (Union de la gauche) avec 31,57% et 23,77% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, Christine Le Nabour accumulant cette fois 42,42%, devant Françoise Gilois avec 29,82% et Gilles Renault avec 25,85%.

19:21 - Résultats des élections à Saint-Didier : quelles conclusions tirer des taux d'abstention ? L'étude des résultats des dernières élections permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Le 30 juin dernier, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Saint-Didier a atteint 72,01%, dépassant celle des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, sur les 1 544 inscrits sur les listes électorales à Saint-Didier, 52,33% avaient effectivement participé à l'élection. Le taux de participation était de 52,63% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Saint-Didier lors du 2e round des législatives ? À Saint-Didier, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est incontestablement la participation. Dans la commune, 27,99% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 491 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 17,24% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 19,25% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,87% au premier tour. Au deuxième tour, 54,3% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Didier ce soir ? Le sentiment d'insécurité serait susceptible d'inciter les habitants de Saint-Didier à ne pas rester chez eux.

17:29 - Élections législatives à Saint-Didier : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le deuxième round des élections législatives à Saint-Didier comme dans toute la France. Avec une population de 2 035 habitants répartis dans 761 logements, cette ville présente une densité de 140 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 89 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 977 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (93,82%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 28,57% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 55,46% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 502,68 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Saint-Didier, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.