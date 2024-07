En direct

21:12 - Les électeurs du Front populaire scrutés Avec un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle de la France au terme du 1er round des élections législatives la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche il y a deux ans. Une performance qui pourrait lui permettre de titiller le RN au second tour. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Domalain, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,2% des votes dans la localité. Une poussée à comparer néanmoins avec les 22,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'évolution inédite de l'extrême droite à Domalain Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à considérer localement. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été grappillés par le RN sur place entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Domalain ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc présidentiel en 2022 Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives sera ainsi très instructif. A l'inverse de l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le RN avait en revanche été distancé au premier tour des législatives à l'époque à Domalain, comptant 19,57%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 34,83% des voix. Au second round,c'est encore Christine Le Nabour-Cloarec qui remportera le plus de suffrages, avec 60,52% sur la seule circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,48%.

20:05 - Quel score à Domalain pour le RN ce dimanche soir ? Grâce à 40,99% des bulletins de vote, Françoise Gilois (Rassemblement National) a pris la tête à Domalain, le 30 juin 2024 pour le 1er tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Christine Le Nabour (Majorité présidentielle) et Gilles Renault (Union de la gauche) avec respectivement 38,93% et 17,2% des électeurs. Les habitants de Domalain avaient réalisé un autre choix que ceux de la circonscription. Christine Le Nabour y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 42,42% devant Françoise Gilois avec 29,82% et Gilles Renault avec 25,85%.

19:21 - Que retenir des élections européennes à Domalain au niveau de l'abstention ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? En comparaison des européennes de 2024, l'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Domalain a diminué de 21 points, atteignant 31,61%. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 478 inscrits sur les listes électorales à Domalain, 52,23% étaient en effet restés chez eux, contre une abstention de 54,46% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - À Domalain, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Le niveau d'abstention est indiscutablement l'un des critères cruciaux de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, 31,61% des électeurs se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,69% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 22,47% au deuxième tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 59,18% au premier tour et 59,25% au second tour.

17:29 - Domalain : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Domalain, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 4,89%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 7,58%, montre que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la commune. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,12%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,51%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Domalain mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,87% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.