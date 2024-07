Résultat des législatives 2024 à Châtillon-en-Vendelais (35210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Châtillon-en-Vendelais, que vont trancher les supporters du Front populaire ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier devrait rassembler une part importante des électeurs en France. Au premier tour, l'ensemble a glané plus de 28% des voix au niveau national alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Ce premier pointage apparaît comme élevé. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Châtillon-en-Vendelais, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,09% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 22,5% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Châtillon-en-Vendelais en 2 ans Avec un résultat encore plus élevé qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont culminé à plus de 30% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'en 2022, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 19 points ici entre 2022 et 2024. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut penser que le RN sera vainqueur à Châtillon-en-Vendelais ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au clan macroniste la dernière fois Le résultat des premier et second tours de 2022 apparaît aussi comme un enseignement à regarder au moment du second tour. Au premier tour des législatives à l'époque, Châtillon-en-Vendelais, déjà couverte par la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, avait également vu le binôme Ensemble ! S'imposer avec 35,03%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, sera distancé à 18,15%. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket La République en Marche (56,98% contre 43,02% pour LFI-PS-PC-EELV). Christine Le Nabour-Cloarec remportait donc cette élection sur place.

20:05 - À Châtillon-en-Vendelais, les résultats des législatives aussi pertinents aujourd'hui ? Avec 40,57% des voix, Christine Le Nabour (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris les devants à Châtillon-en-Vendelais, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour des législatives. Françoise Gilois (Rassemblement National) et Gilles Renault (Nouveau Front populaire) suivaient en recevant, dans l'ordre, 37,95% et 19,09% des électeurs à l'échelle municipale. C'est aussi Christine Le Nabour qui terminait en pôle position dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine dans son ensemble, avec cette fois 42,42%, devant Françoise Gilois avec 29,82% et Gilles Renault avec 25,85%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Châtillon-en-Vendelais ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? À Châtillon-en-Vendelais, le pourcentage de participation lors du premier round des élections législatives 2024 a atteint 67,09%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, sur les 1 349 personnes en âge de voter à Châtillon-en-Vendelais, 49,52% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 47,19% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Châtillon-en-Vendelais, le score de la participation lors du 2e tour des législatives sera un élément important À Châtillon-en-Vendelais, le taux de participation est à n'en pas douter un facteur fort du scrutin législatif 2024. Le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Châtillon-en-Vendelais s'élevait à 67,09%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 77,98% des électeurs dans la localité avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 78,25% au deuxième tour, soit 1 018 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 42,87% au premier tour. Au second tour, 43,4% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Le désir de faire valoir ses droits pourrait potentiellement impacter les décisions que prendront les électeurs de Châtillon-en-Vendelais.

17:29 - Châtillon-en-Vendelais : démographie, élections et stratégies politiques Quel impact aura la population de Châtillon-en-Vendelais sur le résultat des législatives ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 20,67% des résidents sont des enfants, et 8,41% de plus de 75 ans. Le taux d'agriculteurs, qui représente 8,36%, montre que l'agriculture reste une composante significative de la ville. Le nombre de familles monoparentales (7,45%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,8%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Châtillon-en-Vendelais mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,5% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.