Résultat des législatives 2024 à Amanlis (35150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Amanlis : 48,65% au second tour L'autre incertitude de ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a rassemblé plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Amanlis, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 33,33% des votes dans la localité. Un score qui est pourtant resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (33,91%). Il faudra désormais atteindre 48,65% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - La fulgurante progression du RN à Amanlis en 2 ans Le résultat des législatives à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 33% des voix aux législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà récupéré 16 points sur place entre 2022 et 2024. Une étape de plus pourrait être effacée ce dimanche soir.

20:29 - Ensemble gagnant aux dernières législatives à Amanlis Le verdict de l'expérience de 2022 est aussi un enseignement à décortiquer au moment du second tour. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Amanlis offrait en revanche 33,91% pour Gilles Renault (Nouvelle union populaire écologique et sociale)des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 27,37% des voix. Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! Avec 51,35% contre 48,65% pour les perdants. C'est en revanche Christine Le Nabour-Cloarec (Ensemble !) qui l'emportait cette fois, avec 51,35%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,65%.

20:05 - Que peuvent signifier les résultats de dimanche dernier pour Amanlis ? Grâce à 35,25% des votes, Christine Le Nabour (Ensemble !) a pris les devants à Amanlis, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives. Gilles Renault (Union de la gauche) captait 33,33%. De son côté, Françoise Gilois (Rassemblement National) captait 29,71% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Christine Le Nabour glanant cette fois 42,42%, devant Françoise Gilois avec 29,82% et Gilles Renault avec 25,85%.

19:21 - Elections à Amanlis : quelles conclusions tirer des taux de participation ? Au cours des scrutins électoraux précédents, les 1 806 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Amanlis était de 75,68%, surpassant celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 1 361 inscrits sur les listes électorales d'Amanlis (35) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 59,07%), contre un taux de participation de 55,16% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - 75,68% de participation lors de la première manche des législatives à Amanlis L'abstention constitue l'une des clés de ce scrutin législatif. Dimanche dernier, l'abstention à Amanlis pour le premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 24,32%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,56% au premier tour. Au second tour, 46,4% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Amanlis ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 17,56% au niveau de la ville, contre une abstention de 19,51% au second tour. Les enjeux de ce scrutin historique pourraient entre autres impacter le taux de participation à Amanlis.

17:29 - Les données démographiques d'Amanlis révèlent les tendances électorales La composition démographique et la situation socio-économique d'Amanlis déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 39% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,39%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (80,63%) souligne le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (14,97%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 767 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (2,9%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,98%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Amanlis mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,78% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.