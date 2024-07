Résultat des législatives 2024 à Brécé (35530) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Un potentiel de 51,07% au deuxième tour pour la gauche à Brécé

Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire lors de ce second tour des élections ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a glané 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le matelas semble conséquent : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Brécé, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 37,25% des votes dans la commune. Une évolution en comparaison des 35,83% de la Nupes au premier tour en 2022. On regardera ce soir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 51,07% à l'époque.