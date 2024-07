Résultat des législatives 2024 au Theil-de-Bretagne (35240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes au Theil-de-Bretagne ? Une autre incertitude qui accompagne ces élections de 2024 est celle du résultat de la gauche après la création du Front populaire dès le premier tour. L'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 23,8% des votes au Theil-de-Bretagne. Un score en baisse en comparaison des 25,44% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 20 points au Theil-de-Bretagne Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à considérer localement. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour positif pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence observé avec le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. A l'inverse de la législative de 2022, le RN a cette fois des chances de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le RN avait en revanche été battu au premier tour des législatives à l'époque au Theil-de-Bretagne, comptant 18,55%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 26,68% des voix. Le Theil-de-Bretagne se tournera d'ailleurs encore vers Christine Le Nabour-Cloarec au second tour, finalement à la première place localement avec 54,14%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,86%.

20:05 - Déjà 38,34% pour le RN au Theil-de-Bretagne aux élections législatives Lors du 1er tour des législatives dimanche 30 juin dernier, les électeurs du Theil-de-Bretagne ont plébiscité Françoise Gilois (Rassemblement National), qui a engrangé 38,34% des bulletins de vote. Christine Le Nabour (Ensemble !) décrochait 35,17%. De son côté, Gilles Renault (Nouveau Front populaire) recueillait 23,8% des votants. C'est en revanche Christine Le Nabour qui arrivait en première place, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 42,42% devant Françoise Gilois avec 29,82% et Gilles Renault avec 25,85%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention au Theil-de-Bretagne aux dernières élections Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est également indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. Le premier tour des élections législatives 2024 au Theil-de-Bretagne a connu un pourcentage d'abstention de 26,53%, plus bas de 20 points que celui des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, 46,57% des personnes en âge de voter au Theil-de-Bretagne avaient en effet déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 51,27% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives au Theil-de-Bretagne Le taux d'abstention constitue immanquablement l'un des critères cruciaux de ces législatives. Les résidents du Theil-de-Bretagne ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 73,47%. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 198 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 77,3% étaient allés voter. Le taux de participation était de 76,71% au premier tour, soit 919 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48,42% au premier tour et 44,75% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui au Theil-de-Bretagne ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient par exemple capables de renforcer l'engagement civique des citoyens du Theil-de-Bretagne.

17:29 - Analyse démographique des législatives au Theil-de-Bretagne La structure démographique et socio-économique du Theil-de-Bretagne détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,32%. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,7%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 581 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,49%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,66%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction au Theil-de-Bretagne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,46% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.