Résultat des législatives 2024 à Saint-Armel (35230) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Quel score pour le Front populaire à la fin de ces législatives 2024 ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou aller vers une autre candidature ? L'attelage a rassemblé 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Saint-Armel, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 40,91% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 40,56% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 9,09% pour Yannick Jadot, 1,99% pour Fabien Roussel et 2,14% pour Anne Hidalgo). On saura ce soir si la gauche a égalé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 53,38% à l'époque.

20:58 - Le RN favori à Saint-Armel pour les législatives ? Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à considérer localement. Si on tient compte de la progression du RN lors des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit près de 15 points de plus pour les candidats du mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part d'électeurs grappillés par la formation politique à Saint-Armel s'élève par ailleurs à 11 points ces dernières années. Suffisant pour acter un ancrage durable du parti dans la zone, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Saint-Armel ? Le verdict du scrutin législatif de 2022 semble aussi un indicateur à éplucher au moment du second tour. Le premier tour des législatives à l'époque à Saint-Armel offrait en revanche 40,56% pour Gilles Renault des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 28,56% des voix. Sur la commune de Saint-Armel, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera préférée lors du second tour, avec 53,38% contre 46,62% pour l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle).

20:05 - Comment s'était terminé le scrutin dimanche dernier à Saint-Armel ? Selon les projections finales rendues publiques depuis le premier tour, l'extrême droite devrait rafler entre 210 et 250 députés au terme des législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron garderaient une centaine de députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Au soir du 1er tour des législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Saint-Armel ont plébiscité Gilles Renault (Nouveau Front populaire), qu'ils ont gratifié de 40,91% des votes. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Christine Le Nabour (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Françoise Gilois (Rassemblement National) avec respectivement 33,07% et 24,61% des électeurs. La tête de la course était notamment différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Christine Le Nabour qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 42,42% devant Françoise Gilois avec 29,82% et Gilles Renault avec 25,85%. Le résultat du second tour devrait donc être assez différent du premier ce 7 juillet.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Saint-Armel ? Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Comme précisé dans la précédente publication, la participation lors du premier round des législatives à Saint-Armel a été de 77,65%, plus importante que celle des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, sur les 1 708 personnes en âge de voter à Saint-Armel, 58,26% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 58,96% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% le midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - La participation peut-elle baisser à l'occasion du second tour des législatives 2024 à Saint-Armel ? À Saint-Armel, le niveau d'abstention constitue indéniablement l'un des facteurs clés du scrutin législatif 2024. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Armel s'élevait à 77,65%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 56,59% au premier tour. Au second tour, 56,1% des citoyens se sont déplacés. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 80,58% au sein de la commune, contre une participation de 82,72% au premier tour, soit 1 345 personnes. La nouvelle perception de la vie politique pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Armel (35230).

17:29 - Saint-Armel : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Saint-Armel, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 8,46% et une densité de population de 238 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (89,5%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 928 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,46%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,49%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,39% à Saint-Armel, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'instruction et au logement étudiant.