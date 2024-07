Résultat des législatives 2024 à Châteaugiron : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Châteaugiron : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la ville de Châteaugiron, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,31% et une densité de population de 1098 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (90,04%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 4 438 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,96%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,63%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (38,14%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Châteaugiron, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.