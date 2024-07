Résultat des législatives 2024 à Vitré : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du second tour des législatives à Vitré ? Dans la ville, dimanche, 30,61% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,45% au premier tour. Au second tour, 51,27% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 24,72% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 24,71% au premier tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Vitré.

17:29 - Démographie et politique à Vitré, un lien étroit

En pleine campagne électorale législative, Vitré se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 18 998 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 483 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 178 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (77,11%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La présence de 804 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 366 € par an, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. À Vitré, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.