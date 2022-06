Résultat de la législative à Barjols : en direct

En direct

19:20 - Sur qui vont se diriger les électeurs de gauche à Barjols ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Barjols, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 20,51% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Les reports des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,94% et 1,5% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 24,95% à Barjols pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Barjols ? La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indications des derniers jours s'appliqueront certainement sur les législatives à Barjols dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 17,68% des voix à Barjols, à la dernière présidentielle contre 27,85% en France. Marine Le Pen avait enregistré 32,98% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 20,51% (contre 22%).

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Barjols ? L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera l'abstention à Barjols. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres détourner l'attention des citoyens de Barjols (83670) de leur devoir civique. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 533 personnes en âge de voter dans la localité, 71,47% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 72,56% au premier tour, soit 1 838 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Barjols à l'occasion du premier tour des élections législatives 2022 ? Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des précédents scrutins. Cinq années plus tôt, lors des législatives, 45,08% des personnes aptes à voter à Barjols s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 39,52% au second round.