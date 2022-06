Résultat de la législative à Barsac : 2e tour en direct

Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. À Barsac, son postulant avait obtenu 23,8% des suffrages il y a une semaine. Ce score est toutefois à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or à Barsac, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 21,07%, 3,26%, 1,67% et 3,18% le 10 avril. Ce sont donc 29,18% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Barsac.

15:30 - À Barsac, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée

Lors du 1er tour de la législative, le 12 juin dernier, les habitants de Barsac ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 28,61% des votes. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec respectivement 23,8% et 23,02% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.