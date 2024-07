Résultat des législatives 2024 à Roaillan (33210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Roaillan, qui va faire main basse le vote de la gauche ? Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des suffrages affichés au niveau de l'Hexagone sont encourageants. Le matelas apparaît comme important : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Roaillan, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 26,77% des votes dans la localité. Un chiffre qui a fortement progressé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (6 points de plus).

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres lors des législatives 2022 à Roaillan Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera le grand sujet au niveau local pour cette législative. Si on tient compte de la progression du RN constatée lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de 15 points de plus pour les candidats du mouvement en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà grand. La part de suffrages grappillés par les lepénistes à Roaillan s'élève par ailleurs à 13 points en 2 ans. De quoi annoncer un ancrage durable du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat d'Ensemble synonyme de sauvetage ce dimanche Le score obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi une des clés à l'échelle locale pour le second tour de cette élection du Parlement français. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a une chance de s'imposer. Il y a deux ans, lors des législatives à Roaillan, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 22,29% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 30,54% pour Sophie Mette (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (54,31%). Sophie Mette remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Des élections législatives positives pour le RN à ce stade Avec 35,83% des bulletins de vote, François-Xavier Marques (Rassemblement National) a pris la tête à Roaillan, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour des élections législatives. En seconde position, Sophie Mette (Ensemble pour la République) récupérait 33,85%. Ensuite, Corinne Martinez (Nouveau Front populaire) glanait 26,77% des votants. C'est aussi François-Xavier Marques qui terminait en tête dans la 9ème circonscription de la Gironde dans son ensemble, avec cette fois 38,54%, devant Sophie Mette avec 30,03% et Corinne Martinez avec 27,89%.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Roaillan : un record par rapport aux élections européennes ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des élections antérieures ? Dimanche dernier, 75,52% des électeurs de Roaillan ont fait le déplacement lors du premier tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 17 points à celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, sur les 1 340 inscrits sur les listes électorales à Roaillan, 58,66% avaient en effet pris part au scrutin, contre une participation de 60,74% pour le scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Le score de l'abstention lors du second tour des législatives 2024, un élément décisif à Roaillan ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter l'ampleur de la participation. Dans la commune, dimanche, 24,48% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,87% au premier tour et 48,52% au second tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 19,28% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 14,31% au premier tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Roaillan ?

17:29 - Roaillan : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel portrait faire de Roaillan, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 777 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 106 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (88,83%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 42,06% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 319,62 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Roaillan, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, rejoignent ceux de la France.