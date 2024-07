Résultat des législatives 2024 à Cérons (33720) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche a-t-elle ses chances aussi à Cérons pour ces élections législatives ? Une autre incertitude qui entoure ces élections est celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire avant le premier tour. Le bloc a glané 28,06% des voix au niveau national dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 29,04% des bulletins à Cérons. Une performance à compléter néanmoins avec les 25,99% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a dépassé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 57,3% à l'époque.

20:58 - L'époustouflante progression de l'extrême droite à Cérons Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à analyser localement. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 16 points à Cérons entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN termine vainqueur à Cérons ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Cérons ? A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera ainsi très commenté. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois l'espoir de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Cérons, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 24,2% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 25,99% pour Sacha André (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes (57,30%). Sacha André remportait donc cette élection sur place.

20:05 - François-Xavier Marques (Rassemblement National) déjà devant avec 40,78% à Cérons aux législatives Lors du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin, les habitants de Cérons ont plébiscité François-Xavier Marques (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 40,78% des voix. Un score qui lui a permis d'arriver devant Corinne Martinez (Nouveau Front populaire) et Sophie Mette (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 29,04% et 24,74% des votants. C'est aussi François-Xavier Marques qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 9ème circonscription de la Gironde dans son ensemble, avec cette fois 38,54%, devant Sophie Mette avec 30,03% et Corinne Martinez avec 27,89%.

19:21 - Participation à Cérons : un sursaut par rapport aux européennes En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Comme expliqué dans le précédent message, le taux d'abstention au premier tour des législatives à Cérons a atteint 28,31%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 39,9% au niveau de Cérons. Le taux d'abstention était de 44,13% pour le scrutin de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Cérons, le chiffre clé de ces législatives reste la participation Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du 2e tour des élections législatives à Cérons ? Le pourcentage de participation à Cérons pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 71,69%, dimanche dernier. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,53% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 84,83% au premier tour, ce qui représentait 1 281 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,93% au premier tour. Au second tour, 48,13% des votants ont exercé leur droit de vote. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des ménages serait notamment susceptible d'impacter la participation à Cérons (33720).

17:29 - Le poids démographique et économique de Cérons aux élections législatives Comment les électeurs de Cérons peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? Avec 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,0%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 2241,49 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 805 votants. Le nombre de familles monoparentales (18,78%) révèle des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,61%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Cérons mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,07% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.