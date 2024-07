Résultat des législatives 2024 à Landiras (33720) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les 25,92% du Front populaire observés L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La question est encore posée avec plus de force encore pour ce 2e tour. Premier indicateur : l'ensemble a rassemblé plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 25,92% des bulletins à Landiras. Une performance à compléter néanmoins avec les 24,81% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - La fulgurante progression du Rassemblement national à Landiras Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent dire les résultats des législatives 2022 pour Landiras ? A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors des élections législatives sera ainsi très instructif. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti frontiste a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le RN se hissait aussi en pôle position à Landiras à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Damien Obrador devant ses concurrents au premier tour, avec 27,41% dans la ville. Mais c'est finalement Sacha André (Nupes) qui avait séduit les électeurs de Landiras au second tour, avec 53,89%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,11%.

20:05 - François-Xavier Marques (Rassemblement National) déjà devant avec 43,96% à Landiras aux législatives A en croire les projections des instituts de sondages diffusées depuis dimanche, le Rassemblement national serait en mesure de gagner moins de 250 députés à l'issue du second tour des élections législatives. L'alliance de la gauche devrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Sécuriseraient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Le 30 juin dernier, les citoyens de Landiras ont placé en tête François-Xavier Marques (Rassemblement National), qui a recueilli 43,96% des suffrages. Sophie Mette (Majorité présidentielle) et Corinne Martinez (Front populaire) suivaient en décrochant respectivement 26,34% et 25,92% des électeurs à l'échelle de la ville. François-Xavier Marques était aussi en tête dans la 9ème circonscription de la Gironde dans son ensemble, avec cette fois 38,54%, devant Sophie Mette avec 30,03% et Corinne Martinez avec 27,89%.

19:21 - Participation à Landiras : un sursaut par rapport aux élections européennes Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut également analyser les résultats des consultations politiques antérieures. À Landiras, le pourcentage de participation lors du premier round des législatives 2024 est monté à 67,1%, plus élevé que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, le pourcentage de participation atteignait effectivement 53,3% dans la commune de Landiras. Le taux de participation était de 52,97% il y a cinq ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Landiras, les chiffres de l'abstention au 2e tour seront un élément déterminant Le taux de participation est immanquablement l'un des critères clés du scrutin législatif 2024. Le taux d'abstention à Landiras pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 32,9%. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 785 personnes en âge de voter dans la localité, 25,15% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,08% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,84% au premier tour. Au second tour, 56,04% des citoyens ne se sont pas déplacés. La question des retraites et l'insécurité sont de nature à impacter la participation à Landiras (33720).

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Landiras Quel portrait faire de Landiras, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 191 habitants répartis dans 1 036 logements, cette commune présente une densité de 38 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 193 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 295 foyers fiscaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (15,35%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,78% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,13%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 26 711 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Ainsi, Landiras incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.