Résultat des législatives 2024 à Preignac (33210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Preignac, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire pour ces élections législatives. L'attelage a réuni 28,06% des voix au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Preignac, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,1% des votes dans la localité. Un chiffre qui a vivement progressé de 7 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 16 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Preignac Le nombre d'électeurs séduits par la formation menée par Jordan Bardella au second tour va être le déterminant pour cette élection du Parlement localement. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 16 points à Preignac entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour la majorité ce soir à Preignac ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du RN aux élections législatives sera en conséquence très instructif. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a la possibilité de s'imposer. Lors des dernières législatives à Preignac, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 24,55% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 30,66% pour Sophie Mette (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche (52,66%). Sophie Mette s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Preignac ce dimanche ? François-Xavier Marques (Rassemblement National) a obtenu 40,27% des votes à Preignac le 30 juin 2024, à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Sophie Mette (Majorité présidentielle) et Corinne Martinez (Union de la gauche) avec respectivement 30,25% et 25,1% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 9ème circonscription de la Gironde, François-Xavier Marques accumulant cette fois 38,54%, devant Sophie Mette avec 30,03% et Corinne Martinez avec 27,89%.

19:21 - À Preignac, la participation du premier round surpasse celle des européennes L'observation des dernières élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. En comparaison avec les élections européennes du 9 juin, la participation lors du 1er round des élections législatives 2024 à Preignac s'est renforcée, s'élevant à 70,63%. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 1 515 personnes habilitées à voter à Preignac s'étaient effectivement rendues aux urnes (soit 54,32%), à comparer avec un taux de participation de 53,05% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Preignac, le chiffre clé de ces législatives 2024 reste l'abstention La participation constitue indiscutablement l'une des clés de ces législatives 2024. 29,37% des électeurs de Preignac ne sont pas allés voter lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,46% au premier tour et 51,69% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Preignac ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 22,07% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient déserté les urnes, contre une abstention de 23,29% au deuxième tour.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Preignac Quel portrait faire de Preignac, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 145 habitants répartis dans 1 125 logements, cette localité présente une densité de 162 habitants/km². Ses 200 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,6% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 25,32% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2062,96 euros/mois, la commune affiche un taux de chômage de 15,32%, annonçant une situation économique instable. Pour conclure, à Preignac, les intérêts locaux se joignent aux défis français.