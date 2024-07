Résultat des législatives 2024 à Beautiran (33640) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un potentiel de 50,82% au 2e tour pour la gauche à Beautiran L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire ce dimanche ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a obtenu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement il y a une semaine, à Beautiran, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 32,02% des votes dans la commune. Un chiffre qui a décollé de 6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On saura ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 50,82% à l'époque.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national aux législatives à Beautiran il y a deux ans ? La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Le RN est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi anticiper une nouvelle fièvre bleu marine à Beautiran ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est acrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. En deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 12 points dans la localité.

20:29 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Beautiran ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN aux élections législatives 2024 sera en conséquence très observé. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Beautiran, contrairement à 2022 ? Avec 25,42% à Beautiran, le RN avait été en revanche distancé par les 26,79% du binôme LREM au premier tour des élections législatives à l'époque. Au deuxième tour,c'est en revanche Sacha André (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui cumulera le plus de suffrages, avec 50,82% sur l'unique circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,18%.

20:05 - François-Xavier Marques (Rassemblement National) déjà devant avec 37,5% à Beautiran aux législatives Avec 37,5% des voix, François-Xavier Marques (Rassemblement National) a pris la pôle position à Beautiran, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Corinne Martinez (Union de la gauche) et Sophie Mette (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 32,02% et 28,22% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 9ème circonscription de la Gironde, François-Xavier Marques rassemblant cette fois 38,54%, devant Sophie Mette avec 30,03% et Corinne Martinez avec 27,89%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Beautiran aux dernières élections Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut également observer les résultats des élections passées. En comparaison avec les européennes de cette année, la participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Beautiran s'est intensifiée de 17 points, culminant à 73,35%. Lors du scrutin européen de début juin, le pourcentage de participation s'élevait effectivement à 56,29% dans la commune de Beautiran, à comparer avec une participation de 53,65% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 heures.

18:35 - 73,35% de participation lors de la 1ère étape des élections législatives à Beautiran Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Beautiran ? Dans la commune, 73,35% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 910 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,27% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 80,99% au premier tour, ce qui représentait 1 547 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,41% au premier tour et 49,64% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Beautiran ? La flambée des prix qui alourdit le budget des foyers français combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple susceptibles de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Beautiran.

17:29 - Beautiran : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième manche des législatives à Beautiran comme partout ailleurs. Avec une population de 2 443 habitants répartis dans 1 018 logements, cette commune présente une densité de 342 hab par km². Avec 207 entreprises, Beautiran offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (11,49%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,91% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 8,58%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 125 euros par an. À Beautiran, les spécificités locales, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, se joignent aux objectifs français.