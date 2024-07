Résultat des législatives 2024 à Saint-Symphorien (33113) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes à Saint-Symphorien ? Avec plus de 28% des voix à l'échelle nationale pour le premier tour des élections la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN ce soir. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Saint-Symphorien, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,84% des votes dans la commune. Un score plus élevé en comparaison des 22,87% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Qui pourra vaincre le Rassemblement national à Saint-Symphorien ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera déterminant pour ces élections des députés, au niveau local, comme dans le reste de la France. L'étiquette RN pourrait atteindre la victoire à Saint-Symphorien lors du second tour de ces législatives si la tendance démarrée lors des derniers scrutins (européennes et premier tour de ces législatives) se répercute localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire un député ici ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est expéditif, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 12 points dans la localité.

20:29 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Saint-Symphorien ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera en conséquence déterminant pour le second tour de cette élection législative 2024, localement. Contrairement à l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Les élections législatives avaient déjà donné lieu à un beau résultat pour le RN à l'époque à Saint-Symphorien. Dans la commune, c'est Damien Obrador qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 32,51%. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Sacha André (Nupes) chez les électeurs avec 53,47%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,53%.

20:05 - Des législatives positives pour le Rassemblement national à ce stade Pour le premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Saint-Symphorien ont préféré François-Xavier Marques (Rassemblement National), qui a rassemblé 44,32% des suffrages. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Sophie Mette (Ensemble pour la République) et Corinne Martinez (Nouveau Front populaire) avec 26% et 24,84% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, François-Xavier Marques glanant cette fois 38,54%, devant Sophie Mette avec 30,03% et Corinne Martinez avec 27,89%.

19:21 - A l'affichage des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Saint-Symphorien ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette localité lors des derniers rendez-vous électoraux ? À Saint-Symphorien, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 s'élevait à 29,99%, plus bas de 15 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 1 393 personnes en âge de voter à Saint-Symphorien, 44,15% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 43,23% il y a 5 ans. En proportion, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Symphorien lors de la 2e étape des législatives ? La participation est immanquablement l'une des clés de ces législatives 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Symphorien pour le premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 29,99%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,13% au premier tour et 48,05% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Symphorien ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 356 personnes en âge de voter dans la commune, 20,87% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,52% au deuxième tour. Les enjeux de ce scrutin historique pourraient en effet impacter la stratégie de vote des citoyens de Saint-Symphorien.

17:29 - Saint-Symphorien : élections législatives et dynamiques démographiques Dans les rues de Saint-Symphorien, les élections sont en cours. Dotée de 976 logements pour 1 824 habitants, la densité de la ville est de 17 hab par km². L'existence de 123 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,78% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 32,49% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 35,55% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 355,27 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Pour résumer, Saint-Symphorien incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.