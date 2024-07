Résultat des législatives 2024 à Noaillan (33730) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Nouveau Front populaire, une Nupes bis à gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en récupérer le Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, cette bascule va forcément marquer ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a récolté 28,06% des votes au niveau national dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement il y a une semaine, à Noaillan, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 33% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Il a donc amélioré le score de la gauche en comparaison des 29,6% de la Nupes au premier tour en 2022. On regardera ce soir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 56,25% à l'époque.

20:58 - La progression inédite du RN à Noaillan en 2 ans Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à analyser localement. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 19 points à Noaillan entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Noaillan Le nombre de bulletins en faveur du RN sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de cette législative 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN peut-il gagner cette fois à Noaillan, contrairement à 2022 ? Les législatives de l'époque à Noaillan ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 20,86% dans la commune, alors que les candidats Nupes cumuleront 29,60% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Nupes (56,25% contre 43,75% pour Ensemble ! - Majorité présidentielle). Sacha André remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Lors du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Noaillan ont placé en tête François-Xavier Marques (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 39,2% des bulletins de vote. Corinne Martinez (Union de la gauche) et Sophie Mette (Ensemble pour la République) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 33% et 24,81% des votants dans la ville. C'est aussi François-Xavier Marques qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la 9ème circonscription de la Gironde, avec cette fois 38,54%, devant Sophie Mette avec 30,03% et Corinne Martinez avec 27,89%.

19:21 - Noaillan : importante participation aux élections législatives 2024 Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est également nécessaire d'étudier les résultats des élections antérieures. Le 30 juin dernier, 27,46% des électeurs de Noaillan n'ont pas fait leur devoir électoral au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 15 points à celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 42,47% des personnes aptes à participer à une élection à Noaillan avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 42,08% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures.

18:35 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives à Noaillan À Noaillan, la participation est indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif. L'abstention a atteint 27,46% à Noaillan lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,96% au premier tour et 49,81% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,36% dans la localité, à comparer avec une abstention de 25,49% au second tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Noaillan ?

17:29 - Dynamique électorale à Noaillan : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Noaillan montrent des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 13,24% et une densité de population de 52 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (81,56%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 662 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,85%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,9%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Noaillan mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,78% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.