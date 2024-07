Résultat des législatives 2024 à Saint-Morillon (33650) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Morillon, qui va bénéficier des 30,46% de la gauche ? La gauche unie aux dernières législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, ce transfert va irrémédiablement influencer ce second tour. Premier indicateur : le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Cette base est déjà élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Morillon, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 30,46% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Il a donc amélioré le score de la gauche en comparaison des 25% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national aux législatives à Saint-Morillon il y a deux ans ? Le score en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. La progression du RN se montre déjà solide à Saint-Morillon entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (20,71%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (33,83%), de l'ordre de 13 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections offrant au RN une progression de 130 à 160 sièges en comparaison de 2022 (89 sièges). Suffisant pour prévoir une installation durable du parti dans la localité, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict final à Saint-Morillon pour le bloc présidentiel ce dimanche ? La part des électeurs de Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence un enjeu pour le second tour de ces législatives au niveau local. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Saint-Morillon, dans ce scénario très différent de 2022 ? A l'époque, aux législatives, le Rassemblement national, était en revanche en échec au premier tour dans la commune de Saint-Morillon, obtenant 20,71% des suffrages sur place, contre 32,14% pour Sophie Mette (La République en Marche). Sur la commune de Saint-Morillon, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée au moment du second tour, avec 55,89% contre 44,11% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - François-Xavier Marques (Rassemblement National) déjà en avance avec 33,83% à Saint-Morillon aux législatives Avec 33,83% des bulletins de vote, François-Xavier Marques (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Morillon, dimanche 30 juin dernier lors du 1er tour des législatives. Sophie Mette (Ensemble !) décrochait 32,54%. De son côté, Corinne Martinez (Union de la gauche) ramassait 30,46% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, François-Xavier Marques accumulant cette fois 38,54%, devant Sophie Mette avec 30,03% et Corinne Martinez avec 27,89%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Saint-Morillon ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut également étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Le 30 juin dernier, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Saint-Morillon a atteint 75,48%, dépassant de 16 points celle des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, le taux de participation atteignait effectivement 59,29% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Morillon (33). La participation était de 58,82% il y a cinq ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à midi et 45% à 17 heures.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au second tour à Saint-Morillon ? À Saint-Morillon, l'un des facteurs importants des législatives 2024 est incontestablement le taux d'abstention. L'abstention a atteint 24,52% à Saint-Morillon lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,53% au premier tour. Au second tour, 51,89% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 19,41% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 14,81% au premier tour.

17:29 - Les données démographiques de Saint-Morillon révèlent les tendances électorales Dans la commune de Saint-Morillon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,8%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (82,2%) met en exergue le poids des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (88,14%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 722 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,37%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,53%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,86%), témoigne d'une population instruite à Saint-Morillon, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.