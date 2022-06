Résultat de la législative à Barsac : en direct

12/06/22 17:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Barsac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Le chiffre clé de ces législatives 2022 à Barsac demeure la participation La participation sera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Barsac. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine et son impact sur les tarifs des matières premières seraient de nature à détourner les habitants de Barsac des urnes. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,11% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 19,57% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Barsac ? Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'étude des résultats des scrutins passés est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Pendant les élections législatives de 2017, le taux de participation avait atteint 50,66% au premier tour dans la commune à Barsac, contre une participation de 38,79% au deuxième round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Barsac Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de ce premier tour des législatives 2022 à Barsac, jusqu'à la révélation des résultats. On trouve 13 candidats dans l'unique circonscription de la ville (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Barsac comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Sacha André Nouvelle union populaire écologique et sociale Serge Detrieux Parti radical de gauche Jean-Philippe Delcamp Divers extrême gauche Sophie Mette Ensemble ! (Majorité présidentielle) Damien Obrador Rassemblement National Valérie Viltet Ecologistes Guillaume Besset Divers Milène Gellé Droite souverainiste Rene Cardoit Les Républicains Sylvie Mantel Reconquête ! Jean-Claude Laloubère Divers Armelle Cruse Divers droite Maëva Bogo Droite souverainiste

Législatives 2022 à Barsac : les enjeux

Les citoyens de Barsac (33720) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils devront participer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ? A l'occasion de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 26,1% des votes au premier tour à Barsac, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et l'ancien troisième homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 24,4% et 21,1% des votes. Le choix des administrés de Barsac était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (53,5% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 46,5% des suffrages. Le président des Français aura-t-il la possibilité de remporter une majorité de l'Assemblée au regard des votes qu'il a obtenus dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ?