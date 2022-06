En direct

19:25 - Quel résultat pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Bavilliers ? Avec un score de 25,46% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était jouée à Bavilliers. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,62% et 1,55% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total espéré de 31,63% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

16:30 - À Bavilliers, des sondages aussi justes qu'en France ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront probablement un écho à Bavilliers. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN a courru après les 20%. Or la dernière présidentielle, à Bavilliers cette fois, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 25,46% des suffrages. En seconde position, remontait Marine Le Pen à 24,3%, puis Emmanuel Macron à 23,46% et Éric Zemmour à 7,11%. Emmanuel Macron terminait à en revanche près de 28% à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - À Bavilliers, le chiffre clé de ces législatives 2022 reste la participation La participation sera immanquablement l'une des clés des législatives à Bavilliers. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 986 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 73,93% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 77,16% au premier tour, c'est-à-dire 2 304 personnes. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les prix des matières premières sont notamment capables de faire baisser le taux de participation à Bavilliers.

11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Bavilliers ? Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette localité lors des consultations politiques passées ? Pendant les dernières élections législatives, 55,13% des personnes en âge de voter à Bavilliers avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,22% pour le second tour. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.