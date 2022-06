Résultat de la législative à Bazouges-la-Pérouse : 2e tour en direct

En direct

18:55 - La Nupes de Jean-Luc Mélenchon si proche à Bazouges-la-Pérouse Les habitants de Bazouges-la-Pérouse avaient livré 24,17% de leurs suffrages à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés, pour la première étape de l'élection législative 2022. Mais ce score est tout de même à comparer avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 18,26%, 1,99%, 1,8% et 2,93% il y a deux mois. Ce sont donc 24,98% de votants en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Bazouges-la-Pérouse.

15:30 - À Bazouges-la-Pérouse, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Il faut cependant prendre en compte les habitudes locales, comme par exemple à Bazouges-la-Pérouse. Grâce à 45,29% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Bazouges-la-Pérouse au soir du 1er tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Elle est suivie par les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui obtiennent 24,17% et 19,52% des votes.

13:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention à Bazouges-la-Pérouse ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations politiques antérieures. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 50,37% des personnes habilitées à participer à une élection à Bazouges-la-Pérouse avaient pris part au scrutin au second tour, en d’autres termes seulement 683 votants s'étaient rendus dans les bureaux de vote. Plus de la moitié des votants n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le taux de participation aux législatives atteignait 42,64% au second round et 55,4% au second tour des législatives de 2012.