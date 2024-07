Résultat des législatives 2024 à Saint-Germain-en-Coglès (35133) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes à Saint-Germain-en-Coglès ? Le Front populaire qui s'avance pour ces élections a accumulé les points des élections législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 17,83% des bulletins à Saint-Germain-en-Coglès. Un chiffre qui n'a pas vraiment grimpé en comparaison des 17,3% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Germain-en-Coglès aux dernières législatives Le résultat de la formation de Jordan Bardella au second tour sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces législatives 2024. La progression du RN semble déjà puissante à Saint-Germain-en-Coglès entre le score du mouvement en 2022 (16,51%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (28,93%), de l'ordre de 12 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières donnant au RN une progression d'environ 150 sièges par rapport à 2022 (89 sièges). De quoi prévoir une installation solide du parti dans la localité, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel résultat final pour la majorité aux législatives à Saint-Germain-en-Coglès ? Il s'agit maintenant de déterminer si l'évolution des scores au second tour sera comparable à celle de 2022 ou non. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Germain-en-Coglès offrait également 58,78% pour Thierry Benoit des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 17,30% des voix. Le scénario se répétera au second tour, les bureaux de vote voyant également le binôme Ensemble ! L'emporter, avec 68,47%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,53%.

20:05 - Comment s'était terminé le scrutin dimanche dernier à Saint-Germain-en-Coglès ? A en croire les enquêtes des sondeurs dévoilées à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de s'arroger pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre pourraient garder entre 95 et 125 députés. Il convient cependant de tenir compte des habitudes de chaque territoire. Le 30 juin, les habitants de Saint-Germain-en-Coglès ont préféré Thierry Benoit (Ensemble ! - Majorité présidentielle), à qui ils ont accordé 51,91% des voix. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Tangi Marion (Rassemblement National) et Elsa Lafaye (Front populaire) avec respectivement 28,93% et 17,83% des électeurs. C'est aussi Thierry Benoit qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 41,81%, devant Tangi Marion avec 30,94% et Elsa Lafaye avec 25,13%.

19:21 - Saint-Germain-en-Coglès : forte participation aux élections législatives 2024 Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut également observer les résultats des scrutins électoraux passés. Le 30 juin dernier, 73,58% des électeurs de Saint-Germain-en-Coglès ont fait le déplacement au 1er tour des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 51,76% des personnes aptes à voter à Saint-Germain-en-Coglès avaient effectivement participé à l'élection. Le taux de participation était de 53,03% en 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux de participation aux européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au second tour à Saint-Germain-en-Coglès ? À Saint-Germain-en-Coglès, le niveau d'abstention est sans nul doute un facteur important de ces élections législatives 2024. Dans la commune, le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 73,58%. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,46% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 80,00% au premier tour, ce qui représentait 1 248 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 représentait 50,13% au premier tour et 48,35% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-Germain-en-Coglès aujourd'hui ? La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des familles serait de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Saint-Germain-en-Coglès (35133).

17:29 - Saint-Germain-en-Coglès : démographie, élections et stratégies politiques Quel impact aura la population de Saint-Germain-en-Coglès sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,46%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux d'agriculteurs, qui représente 8,15%, souligne que l'agriculture reste une part significative de la ville. Le nombre de familles monoparentales (0,83%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,22%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Germain-en-Coglès mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,55% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.