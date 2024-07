Résultat des législatives 2024 à Saint-Marc-le-Blanc (35460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Saint-Marc-le-Blanc, qui va faire main basse les voix de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections a fait une percée lors des élections législatives, avec 28,06% à l'échelle de la France, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,3% des voix à Saint-Marc-le-Blanc. Une poussée à affiner néanmoins avec les 22,07% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 18 points grattés en 2 ans par le RN à Saint-Marc-le-Blanc L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors qu'au niveau national, les scores du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des voix aux législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 18 points sur place entre 2022 et 2024. Il y a donc des raisons de penser, si les reports de voix sont favorables, que le RN arrive vainqueur à Saint-Marc-le-Blanc ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc Ensemble la dernière fois Il s'agit maintenant de savoir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Saint-Marc-le-Blanc, déjà couverte par la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, avait également vu le binôme estampillé La République en Marche l'emporter avec 47,38%, alors que le RN, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, sera derrière à 19,6%. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket La République en Marche avec 63,86% contre 36,14% pour les perdants. Thierry Benoit remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Les premiers résultats des législatives sont-ils révélateurs du 2e tour à Saint-Marc-le-Blanc ? Grâce à 40,97% des votes, Thierry Benoit (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Saint-Marc-le-Blanc, le 30 juin à l'occasion du premier round des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Tangi Marion (Rassemblement National) et Elsa Lafaye (Union de la gauche) avec respectivement 37,26% et 19,3% des électeurs. Thierry Benoit était aussi en tête dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine dans son ensemble, avec cette fois 41,81%, devant Tangi Marion avec 30,94% et Elsa Lafaye avec 25,13%.

19:21 - Participation à Saint-Marc-le-Blanc : un sursaut par rapport aux européennes Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? Les données montrent une participation de 73,63% au premier tour des législatives 2024 à Saint-Marc-le-Blanc, supérieure de 20 points à celle des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, sur les 1 232 inscrits sur les listes électorales à Saint-Marc-le-Blanc, 53,65% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 52,96% pour le scrutin de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces législatives 2024 à Saint-Marc-le-Blanc Le taux d'abstention constitue un critère déterminant de ces élections législatives 2024. La participation au premier tour des législatives 2024 à Saint-Marc-le-Blanc était de 73,63%. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,94% des votants de la localité, contre un taux de participation de 79,39% au deuxième tour, soit 990 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,32% au premier tour et 51,4% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations liées au conflit armé entre Israël et la Palestine, sont par exemple en mesure de modifier la stratégie de vote des habitants de Saint-Marc-le-Blanc (35460).

17:29 - Élections à Saint-Marc-le-Blanc : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Saint-Marc-le-Blanc, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 78 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 5,65%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (23,78%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 666 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,93%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,66%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Marc-le-Blanc mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,11% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.