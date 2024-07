Résultat des législatives 2024 à Pleine-Fougères (35610) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Pleine-Fougères, que vont trancher les électeurs de la gauche ? Le Front populaire qui s'avance en 2024 a accumulé les points du premier tour des législatives, avec 28,06% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour ce dimanche. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 18,79% des suffrages à Pleine-Fougères. Un score qui a stagné en comparaison des 18,71% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national aux dernières législatives à Pleine-Fougères ? L'évolution du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Si on extrapole la progression du RN qui émerge des dernières élections au niveau national, soit environ 15 points de plus pour le mouvement en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà long. La part d'électeurs grattés par le mouvement à Pleine-Fougères s'élève par ailleurs à 13 points ces dernières années. Suffisant pour anticiper un ancrage durable du parti dans la commune, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour positif pour le parti présidentiel il y a deux ans Regarder dans le rétro pour analyser les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 fait également sens au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Lors des dernières législatives à Pleine-Fougères, le RN avait aussi dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 25,29% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 42,71% pour Thierry Benoit (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (62,24%). Thierry Benoit conservait donc son avance sur place.

20:05 - Thierry Benoit (Ensemble !) en avance lors des législatives 2024 à Pleine-Fougères Pour le 1er round des législatives dimanche 30 juin dernier, les habitants de Pleine-Fougères ont préféré Thierry Benoit (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qui a bénéficié de 39,49% des votes. Tangi Marion (Rassemblement National) et Elsa Lafaye (Front populaire) suivaient grâce à, dans l'ordre, 38,59% et 18,79% des électeurs. Thierry Benoit était aussi en tête dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine dans son ensemble, avec cette fois 41,81%, devant Tangi Marion avec 30,94% et Elsa Lafaye avec 25,13%.

19:21 - La participation étudiée avec attention à Pleine-Fougères À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des élections précédentes ? À Pleine-Fougères, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 a atteint 73,49%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 388 personnes en âge de voter à Pleine-Fougères, 55,19% étaient allées voter. Le taux de participation était de 57,01% en 2019. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation aux européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Pleine-Fougères, quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est sans aucun doute l'ampleur de la participation. Les résidents de Pleine-Fougères ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 73,49%. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 468 personnes en âge de voter au sein de la localité, 80,99% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 81,14% au second tour, soit 1 192 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,65% au premier tour et 47,5% au deuxième tour. La perte de confiance dans les partis traditionnels pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des habitants de Pleine-Fougères.

17:29 - Pleine-Fougères : élections législatives et dynamiques démographiques Quelle influence la population de Pleine-Fougères exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec 29% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,26%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (72,32%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 794 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,53%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,64%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Pleine-Fougères mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,08% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.