Résultat des législatives 2024 à Fougères : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Fougères : législatives et dynamiques démographiques

La composition démographique et socio-économique de Fougères façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 16,1%. De plus, le taux de ménages propriétaires (43,13%) souligne l'importance des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 211 € par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 6 561 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (19,77%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,12%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Fougères mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 39,41% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.