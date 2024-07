Résultat des législatives 2024 à Javené (35133) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Javené, quel candidat vont adopter les électeurs de la gauche ? Avec 28,06% des voix au niveau national à l'issue du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche en 2022. Un score qui pourrait lui permettre de contester la domination du RN ce soir. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,98% des suffrages à Javené. Une performance à comparer néanmoins avec les 20,93% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national a lourdement gagné du terrain à Javené Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont atteint plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà engrangé 16 points sur place entre 2022 et 2024. Un palier de plus devrait être passé ce 7 juillet au soir.

20:29 - La majorité en tête aux législatives il y a deux ans à Javené Reste désormais à savoir si l'évolution des scores au deuxième tour sera semblable ou non à celle de 2022. Les législatives à l'époque à Javené seront également favorables, au premier tour, aux candidats LREM qui rassembleront 55,29% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 68,30% contre 31,70% pour les perdants. Thierry Benoit remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Les chiffres avant le deuxième tour, un indice pour les législatives 2024 à Javené A l'occasion du 1er round de la législative dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Javené ont plébiscité Thierry Benoit (Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 47,63% des suffrages. Un score qui lui a permis de devancer Tangi Marion (Rassemblement National) et Elsa Lafaye (Union de la gauche) avec 30,47% et 19,98% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Thierry Benoit rassemblant cette fois 41,81%, devant Tangi Marion avec 30,94% et Elsa Lafaye avec 25,13%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Javené ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des dernières élections ? Le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Javené était de 72,95%, surpassant celui des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 835 personnes en âge de voter à Javené, 50,35% avaient effectivement pris part au vote. La participation était de 53,43% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% le midi et 45,26% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Javené À Javené, l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter le taux de participation. Javené a atteint une participation de 72,95%, dimanche, au premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 82,13% au sein de la commune, à comparer avec une participation de 80,76% au premier tour, c'est-à-dire 1 427 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,79% au premier tour et 45,24% au deuxième tour. La question des retraites et l'insécurité pourraient potentiellement pousser les électeurs de Javené (35133) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Javené : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quelle influence les habitants de Javené exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 111 hab par km² et 48,24% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 6,45% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2193,5 euros par mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 867 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,43%) révèle des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,65%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Javené mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,91% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.