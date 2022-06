Résultat de la législative à Bazouges-la-Pérouse : en direct

17:16 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Bazouges-la-Pérouse

Le taux de participation constituera incontestablement l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2022 à Bazouges-la-Pérouse. La peur d'un retour du covid et ses conséquences en matière sanitaire et économique pourraient potentiellement faire surtout gagner l'abstention à Bazouges-la-Pérouse (35560). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,63% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 79,97% au premier tour, soit 1 102 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.