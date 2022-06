Résultat de la législative à Beaumont-sur-Oise : en direct

12/06/22 11:14

Les électeurs de Beaumont-sur-Oise ( Val-d'Oise ) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils seront invités à contribuer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et choisiront-il un bulletin de la gauche rassemblée aux législatives ? Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 33.33% des votes au premier tour à Beaumont-sur-Oise, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le fondateur du parti La République En Marche avaient obtenu 22.15% et 21.49% des voix. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 55.71% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 44.29% des votes.