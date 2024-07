Résultat des législatives 2024 à Cormeilles-en-Vexin (95830) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Cormeilles-en-Vexin, qui va faire main basse les voix de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au nouvel accord trouvé par les forces LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'ensemble a réuni plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Cormeilles-en-Vexin, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 19,58% des votes dans la commune. Ce qui correspond à une évolution en comparaison des 18,99% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 17 points arrachés en 2 ans par le RN à Cormeilles-en-Vexin Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au parti présidentiel la dernière fois Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence regardé avec le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a une chance de s'imposer. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, à l'époque, le Rassemblement national réalisait aussi un bon départ à Cormeilles-en-Vexin. C'est en effet Philippe Pierre qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 30,43% dans la commune. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Emilie Chandler (Ensemble !) chez les électeurs avec 55,56%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,44%.

20:05 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Cormeilles-en-Vexin ce dimanche ? Selon les projections finales communiquées depuis le premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait s'arroger entre 210 et 250 sièges à l'issue des élections législatives. Le Front populaire devrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste garderaient jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités des territoires. Anne Sicard (Rassemblement National) a collecté 47,73% des suffrages à Cormeilles-en-Vexin dimanche 30 juin 2024, pour le 1er round de l'élection législative. Emilie Chandler (Majorité présidentielle) et Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) suivaient en captant 23,3% et 19,58% des électeurs à l'échelle municipale. C'est aussi Anne Sicard qui arrivait en tête dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise dans son ensemble, avec cette fois 33,65%, devant Maximillien Jules-Arthur avec 30,8% et Emilie Chandler avec 25,46%.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Cormeilles-en-Vexin : une hausse par rapport au scrutin européen ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut également analyser les résultats des scrutins électoraux passés. À Cormeilles-en-Vexin, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 29,19%, plus bas de 13 points que celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 42,18% des inscrits sur les listes électorales de Cormeilles-en-Vexin avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 46,33% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Cormeilles-en-Vexin, l'enjeu majeur de ces législatives 2024 reste l'abstention À Cormeilles-en-Vexin, l'une des clés du scrutin législatif est indéniablement l'abstention. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Cormeilles-en-Vexin s'élevait à 29,19%. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 20,14% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 23,11% au second tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,85% au premier tour. Au second tour, 54,7% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les appels à faire "barrage" au RN seraient notamment susceptibles d'impacter les choix que feront les électeurs de Cormeilles-en-Vexin.

17:29 - Démographie et politique à Cormeilles-en-Vexin, un lien étroit Devant le bureau de vote de Cormeilles-en-Vexin, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 526 logements pour 1 285 habitants, la densité de la ville est de 141 hab/km². L'existence de 106 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (86,88%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 22,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 51,35% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 207,60 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Cormeilles-en-Vexin, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.