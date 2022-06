Résultat des législatives à Bérat - Election 2022 (31370) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Bérat

Le résultat des élections législatives 2022 à Bérat est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Garonne

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription de la Haute-Garonne

Le résultat du premier tour de l'élection législative à Bérat est tombé. À Bérat, les 2259 habitants votant dans la 8ème circonscription de la Haute-Garonne ont désigné la candidature Rassemblement National. Loic Delchard a collecté 27% des voix dans la localité. Annabelle Fauvernier (Divers gauche) et Joël Aviragnet (Divers gauche) ramassent dans l'ordre 25% et 21% des suffrages. Le taux d'abstention s'élève à 51% des habitants inscrits dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 8ème circonscription de la Haute-Garonne (soit 1 141 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Bérat. Les électeurs de 281 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bérat Joël Aviragnet Divers gauche 28,67% 20,93% Loic Delchard Rassemblement National 21,84% 27,24% Céline Laurenties-Barrere Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,60% 17,00% Annabelle Fauvernier Divers gauche 17,53% 24,50% Yves Riere Reconquête ! 3,95% 4,57% Wilfried Serre Divers droite 3,05% 1,74% Amélie Bailly Droite souverainiste 1,70% 1,83% Simon Moncasi Ecologistes 1,14% 1,01% Martine Guiraud Divers extrême gauche 0,81% 0,55% François Harari Divers gauche 0,69% 0,64% Vartan Karnikian Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Bérat Taux de participation 53,75% 49,49% Taux d'abstention 46,25% 50,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 1,61% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 0,54% Nombre de votants 46 309 1 118

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bérat sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:49 - Que vont choisir les supporters de gauche à Bérat ? Dans les 2 bureaux de vote de Bérat, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait atteint 24,56% des suffrages il y a deux mois dans la commune. On peut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,44% et 2,41% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement viser 31,41% à Bérat pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Bérat ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Bérat, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,78% des suffrages. En seconde position, remontait Jean-Luc Mélenchon à 24,56%, puis Emmanuel Macron à 19,41% et Éric Zemmour à 6,8%. Le chef de l'Etat sortant terminait à en revanche près de 28% des voix à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. Les tendances nationales des dernières heures boulverseront certainement ces équilibres lors des législatives dans la commune. Or la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Au même moment, le Rassemblement national est venu coller les 20%. 14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives à Bérat ? Le niveau de participation sera immanquablement un facteur important de ce scrutin législatif à Bérat. La flambée des prix qui alourdit le budget des foyers français, combinée avec les inquiétudes provoquées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, seraient par exemple en mesure de détourner l'attention des citoyens de Bérat (31370) du vote. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,09% dans la localité, à comparer avec un taux de participation de 83,0% au premier tour, soit 1 855 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter à l'occasion des élections législatives 2022 à Bérat ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Au moment des élections législatives de 2017, le pourcentage de participation s'était élevé à 50,59% au premier tour au sein de Bérat. Le taux de participation était de 41,12% au tour deux. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Bérat pour ces législatives 2022 Pour ces élections législatives de 2022 à Bérat, les 2 bureaux de vote (de Salle Polyvalente à Salle Polyvalente) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 11 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Législatives 2022 à Bérat : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Bérat ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 28,8% des suffrages au premier tour à Bérat, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 24,6% et 19,4% des votes. Le choix des citoyens de Bérat était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (53,9% des voix), cédant par conséquent 46,1% des voix à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ?