En direct

19:28 - Pour la gauche, les 19,46% de Mélenchon à Bernières-sur-Mer observés Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Bernières-sur-Mer, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait atteint 19,46% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,82% et 2,33% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 27,61% pour la Nupes dans la commune.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Bernières-sur-Mer ? L'élection présidentielle d'avril, à Bernières-sur-Mer, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 31,03% des suffrages. Derrière, se trouvait Marine Le Pen à 22,43%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,46% et Éric Zemmour à 5,88%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche 27,85% au niveau national, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront certainement chambouler ce paysage à Bernières-sur-Mer ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats des législatives à Bernières-sur-Mer À Bernières-sur-Mer, l'un des facteurs forts de ce scrutin législatif sera incontestablement le taux de participation. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages, cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie sont par exemple susceptibles de faire baisser la participation à Bernières-sur-Mer. Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 021 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,28% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 21,72% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention peut-elle encore monter à l'occasion des élections législatives à Bernières-sur-Mer ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Au cours des précédents scrutins, les 2 321 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, au moment des législatives, parmi les 1 877 inscrits sur les listes électorales à Bernières-sur-Mer, 54,87% avaient pris part à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 44,75% pour le second round.