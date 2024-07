Résultat des législatives 2024 à Saint-Vigor-le-Grand (14400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:00 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de la Nupes à Saint-Vigor-le-Grand ? La Nupes étant terminée, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en réunir le Front populaire ? La question revient avec plus d'accuité encore pour ce second tour. Une première réponse : l'ensemble a rassemblé 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Vigor-le-Grand, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 22,29% des votes dans la commune. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+2 points).

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 8 points à Saint-Vigor-le-Grand La fraction d'électeurs de la formation de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur pour ces élections législatives à l'échelle locale, comme au niveau national. Si on se penche sur la progression du RN qui se dégage des dernières élections législatives au niveau national, soit près de 15 points de plus pour le mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part d'électeurs conquis par le mouvement à Saint-Vigor-le-Grand s'élève par ailleurs à 8 points ces dernières années. Assez pour anticiper un ancrage durable du parti dans la zone, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble en 2022 Cette hiérarchie établie au premier tour est immanquablement à comparer avec l'issue trouvée en 2022. Il y a deux ans dans la commune de Saint-Vigor-le-Grand, lors des élections législatives, le score était aussi de 33,58% pour Bertrand Bouyx , Saint-Vigor-le-Grand faisant déjà partie de la 5ème circonscription du Calvados. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle (58,45% contre 41,55% pour LFI-PS-PC-EELV). Bertrand Bouyx remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Bertrand Bouyx (Ensemble ! - Majorité présidentielle) en avance avec 31% à Saint-Vigor-le-Grand aux législatives Avec 31% des voix, Bertrand Bouyx (Ensemble !) a pris les devants à Saint-Vigor-le-Grand, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives. En deuxième position, Philippe Chapron (Rassemblement National) décrochait 27,97%. Ensuite, Thomas Dupont-Federici (Nouveau Front populaire) recueillait 22,29% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente dans l'ensemble de la 5ème circonscription du Calvados, puisque c'est Philippe Chapron qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 31,86% devant Bertrand Bouyx avec 24,59% et Thomas Dupont-Federici avec 24,46%. Le classement du second tour se profile donc comme assez différent du premier ce dimanche.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Saint-Vigor-le-Grand ? L'observation des résultats des consultations politiques antérieures permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. À Saint-Vigor-le-Grand, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 71,5%, surpassant de 19 points celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 52,9% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Vigor-le-Grand (14) s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 53,04% il y a cinq ans. En proportion, au niveau national, la participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Vigor-le-Grand, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? L'une des clés du scrutin législatif 2024 est incontestablement la participation. Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Vigor-le-Grand pour le premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 28,5%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,96% au premier tour et 48,91% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Saint-Vigor-le-Grand ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 21,8% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 24,34% au premier tour. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Saint-Vigor-le-Grand ?

17:29 - Saint-Vigor-le-Grand : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Saint-Vigor-le-Grand, les élections sont en cours. Avec ses 2 529 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 170 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 439 foyers fiscaux. Dans la ville, 16,13% des résidents sont des enfants, et 33,57% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 39,88% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 9,19%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2225,79 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. En résumé, Saint-Vigor-le-Grand incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.