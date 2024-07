Résultat des législatives 2024 à Port-en-Bessin-Huppain (14520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Port-en-Bessin-Huppain, qui vont plebisciter les supporters de gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va obligatoirement orienter en partie ce 2e tour. Une première réponse : le bloc a récolté 28,06% des voix à l'échelle de la France dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire lors du premier tour des législatives la semaine dernière à Port-en-Bessin-Huppain. On trouvait un binôme Rassemblement National sur la première marche au premier tour, avec 39,49 % des voix. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Bertrand Bouyx (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a grapillé 16 points à Port-en-Bessin-Huppain Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection des députés 2024. La progression du parti, qui se monte déjà à 16 points à Port-en-Bessin-Huppain entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Port-en-Bessin-Huppain ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle en pôle position aux législatives 2022 à Port-en-Bessin-Huppain Le résultat obtenu par la formation de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure à l'échelle locale pour le second tour de cette élection législative. Mis en échec en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette année triompher à la fin de l'élection localement. Lors des dernières législatives à Port-en-Bessin-Huppain, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 23,38% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 32,32% pour Bertrand Bouyx (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 63,10%. Bertrand Bouyx s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Philippe Chapron (Rassemblement National) a raflé 39,49% des voix à Port-en-Bessin-Huppain le 30 juin, pour le 1er round des élections législatives. En seconde position, Bertrand Bouyx (Majorité présidentielle) décrochait 26,33%. Cédric Nouvelot (Divers droite) obtenait 16,94% des votants. Philippe Chapron était aussi en tête dans la 5ème circonscription du Calvados dans son ensemble, avec cette fois 31,86%, devant Bertrand Bouyx avec 24,59% et Thomas Dupont-Federici avec 24,46%.

19:21 - Que dire de l'abstention par rapport au scrutin européen à Port-en-Bessin-Huppain ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des précédentes élections ? Le premier tour des législatives 2024 à Port-en-Bessin-Huppain a connu une participation de 65,42%, supérieure de 18 points à celle des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le pourcentage de participation s'était effectivement hissé à 47,12% des votants de Port-en-Bessin-Huppain (14). La participation était de 47,31% il y a 5 ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Port-en-Bessin-Huppain lors de la deuxième étape des législatives ? À Port-en-Bessin-Huppain, l'un des facteurs importants des élections législatives est incontestablement le niveau d'abstention. Les résidents de Port-en-Bessin-Huppain ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 65,42%. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 552 personnes en âge de voter au sein de la commune, 75,47% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 74,03% au premier tour, ce qui représentait 1 149 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,65% au premier tour et 42,92% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Port-en-Bessin-Huppain ? Les habitants des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Port-en-Bessin-Huppain ?

17:29 - Port-en-Bessin-Huppain : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les données démographiques et socio-économiques de Port-en-Bessin-Huppain mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des élections législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 21% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 18,43% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (50,59%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 709 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,91%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (13,86%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 28,71%, comme à Port-en-Bessin-Huppain, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.