Résultat des législatives 2024 à Mathieu (14920) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Une prévision de 22,75% à 25% pour le Nouveau Front populaire à Mathieu L'autre source de doute de ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire pour ces législatives. Le bloc a glané 28,06% des bulletins à l'échelle du pays dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 22,75% des voix à Mathieu. Un chiffre en progression en comparaison des 20,49% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 33,06% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le Rassemblement national favori à Mathieu pour les législatives ? L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Si on s'en tient à la progression du RN constatée lors des dernières élections au niveau national, soit près de quinze points de plus pour le parti entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà long. La part de suffrages grappillés par le parti à Mathieu s'élève par ailleurs à 11 points en 2 ans. Suffisamment pour annoncer une installation durable du parti dans la localité, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La majorité s'en sortait bien aux dernières législatives à Mathieu Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif peut aussi sembler une évidence au moment de ce second tour du 7 juillet. A l'époque dans la commune de Mathieu, lors des élections des députés, le score était également de 39,93% pour Bertrand Bouyx , Mathieu étant déjà partie intégrante de la 5ème circonscription du Calvados. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Bertrand Bouyx (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement, avec 66,94%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,06%.

20:05 - Bertrand Bouyx (Ensemble ! - Majorité présidentielle) devant ses concurrents lors des législatives à Mathieu Selon les projections en nombre de sièges communiquées depuis le premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti pourrait s'arroger entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance de la gauche pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats du bloc du centre conserveraient une centaine de députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités électorales de chaque territoire. Bertrand Bouyx (Ensemble pour la République) a enregistré 32,75% des votes à Mathieu dimanche 30 juin 2024, pour le 1er tour des législatives. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Thomas Dupont-Federici (Front populaire) et Philippe Chapron (Rassemblement National) avec 22,75% et 21,95% des électeurs. C'est en revanche Philippe Chapron qui devançait ses adversaires, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 31,86% devant Bertrand Bouyx avec 24,59% et Thomas Dupont-Federici avec 24,46%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Mathieu ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Le premier tour des législatives 2024 à Mathieu a connu un pourcentage d'abstention de 21,17%, plus bas de 13 points que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 34,19% des personnes habilitées à voter à Mathieu avaient effectivement boudé les urnes, contre une abstention de 37,63% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter lors du 2e tour des législatives 2024 à Mathieu ? Le niveau de participation constitue indiscutablement un facteur primordial de ces législatives 2024. Dans la commune, le taux d'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 21,17%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 39,32% au premier tour. Au deuxième tour, 37,8% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 16,0% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 18,19% au premier tour. La question des retraites et l'insécurité pourraient renforcer l'engagement civique des habitants de Mathieu.

17:29 - Analyse socio-économique de Mathieu : perspectives électorales Dans les rues de Mathieu, les élections sont en cours. Avec ses 32,29% de cadres supérieurs pour 2 339 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 144 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 740 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 18,12% des résidents sont des enfants, et 8,11% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 30,03% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,16%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 63 862 €/an. À Mathieu, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.