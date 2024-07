Résultat des législatives 2024 à Bayeux : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Élections à Bayeux : l'impact des caractéristiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Bayeux émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 12 775 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 089 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 718 foyers fiscaux. Dans la ville, 14,09% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 34,59% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 211 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2150,56 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,03%, révélant une situation économique fragile. Bayeux manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.