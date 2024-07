Résultat des législatives 2024 à Creully sur Seulles (14480) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire en légère progression à Creully sur Seulles en comparaison de la Nupes il y a deux ans Le Front populaire qui se présente cette fois a fait une percée lors du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% à l'échelle du pays, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour ce dimanche. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 25,99% des bulletins à Creully sur Seulles. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 22,61% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,43% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,44% pour Yannick Jadot, 1,83% pour Fabien Roussel et 2,68% pour Anne Hidalgo). Reste désormais à savoir si la gauche dépassera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 49,59% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national à Creully sur Seulles, un favori aux législatives ? Au niveau local, le résultat du RN lors des législatives sera très analysé. Le RN est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle poussée à Creully sur Seulles ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est acrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. En deux ans seulement, entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 11 points dans la localité.

20:29 - Quel score final à Creully sur Seulles pour Ensemble ce dimanche soir ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera ainsi très commenté. Contrairement à la législative de 2022, le Rassemblement national a cette fois une possibilité nette de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN, ratait en revanche la marche au premier tour dans la commune de Creully sur Seulles, cumulant 21,16% des suffrages sur place, contre 22,61% pour Valérie Harel (LFI-PS-PC-EELV). Sur la commune de Creully sur Seulles, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée lors du second tour, avec 50,41% contre 49,59% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Bertrand Bouyx dans la localité.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Creully sur Seulles ce dimanche ? Pour le premier tour des législatives dimanche 30 juin, les électeurs de Creully sur Seulles ont placé en tête Philippe Chapron (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 32,66% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Thomas Dupont-Federici (Union de la gauche) et Bertrand Bouyx (Ensemble !) avec 25,99% et 20,68% des électeurs. C'est aussi Philippe Chapron qui arrivait en pôle position dans la 5ème circonscription du Calvados dans son ensemble, avec cette fois 31,86%, devant Bertrand Bouyx avec 24,59% et Thomas Dupont-Federici avec 24,46%.

19:21 - À Creully sur Seulles, la participation du premier round dépasse celle des européennes En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette localité lors des derniers scrutins électoraux ? Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Creully sur Seulles était de 28,49%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 46,09% des inscrits sur les listes électorales de Creully sur Seulles (14). L'abstention était de 46,21% pour les européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au second tour à Creully sur Seulles ? Le niveau de participation est indiscutablement un critère déterminant du scrutin législatif 2024. Le taux d'abstention à Creully sur Seulles au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 28,49%. Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 691 personnes en âge de voter dans la localité, 21,57% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 20,76% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,07% au premier tour et 51,11% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Creully sur Seulles aujourd'hui ? Les enjeux de ce scrutin historique sont de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Creully sur Seulles (14480).

17:29 - Creully sur Seulles : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les facteurs démographiques et socio-économiques de Creully sur Seulles montrent des tendances claires qui pourraient peser sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 276 habitants/km² et 46,81% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,36% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur le travail. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (84,75%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 849 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,33%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,31%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Creully sur Seulles mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,52% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.