Résultat des législatives 2024 à Ver-sur-Mer (14114) – 2e tour [PUBLIE]

22:55 - À Ver-sur-Mer, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle de la France en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,14% des suffrages à Ver-sur-Mer. Un score en hausse de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 43,7% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Evolution fulgurante du RN à Ver-sur-Mer Le nombre de bulletins en faveur du RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections. La progression du parti, qui s'élève déjà à 16 points à Ver-sur-Mer entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Assez pour prévoir une installation durable du parti localement, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict final à Ver-sur-Mer pour Ensemble ce dimanche ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi déterminant pour le second tour de cette législative 2024, à l'échelle locale. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le RN n'a pas convaincu en revanche dans la commune de Ver-sur-Mer il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,55% au premier tour, contre 26,94% pour Cédric Nouvelot (Les Républicains). Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Bertrand Bouyx (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement, avec 56,30%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,70%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Grâce à 34,49% des bulletins de vote, Philippe Chapron (Rassemblement National) a pris la tête à Ver-sur-Mer, dimanche 30 juin lors du 1er tour des élections législatives. Thomas Dupont-Federici (Nouveau Front populaire) et Cédric Nouvelot (Divers droite) suivaient en récupérant, dans l'ordre, 22,14% et 21,33% des votants à l'échelle de la ville. La première place était la même à l'échelle de la 5ème circonscription du Calvados, Philippe Chapron accumulant cette fois 31,86%, devant Bertrand Bouyx avec 24,59% et Thomas Dupont-Federici avec 24,46%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Ver-sur-Mer : quelle évolution ? Au cours des précédentes élections, les 1 695 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. À Ver-sur-Mer, le taux de participation au premier round des législatives 2024 a atteint 71,14%, plus élevé de 13 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 408 personnes en âge de voter à Ver-sur-Mer, 58,17% avaient effectivement pris part au scrutin. Le taux de participation était de 58,82% lors des élections européennes de 2019. Pour information, à l'échelle de la France, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Ver-sur-Mer lors du deuxième round des législatives ? Le niveau de participation est indéniablement l'un des facteurs cruciaux des législatives 2024. Le taux de participation à Ver-sur-Mer était de 71,14% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,71% des électeurs de la commune. Le taux de participation était de 78,37% au deuxième tour, ce qui représentait 1 105 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,42% au premier tour et 52,79% au deuxième tour. La détermination des habitants de faire "barrage" au Rassemblement national serait de nature à pousser les habitants de Ver-sur-Mer à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Élections législatives à Ver-sur-Mer : un éclairage démographique Quelle influence la population de Ver-sur-Mer exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 176 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,6%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (40,2%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 800 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,31%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,76%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 32,49%, comme à Ver-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.